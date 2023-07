Turismo: Ronzulli (FI), bene Salvini su incremento sicurezza grandi laghi, effetti anche su economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incremento dei controlli e il presidio di sicurezza sui grandi laghi “vanno nella giusta direzione. Più sicurezza significa un maggior numero di visitatori, più sviluppo delle comunità locali, consumi e quindi innegabili benefici per la nostra economia". Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, nel corso della sua replica durante il question time in Senato al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. "Destinare più donne e uomini della Guardia costiera a tutela di cittadini, turisti e diportisti è necessario oltre che doveroso”, ha aggiunto Ronzulli. “Apprezziamo la sensibilità del ministro Salvini per far fronte alle esigenze di maggiore sicurezza nella navigazione. Prevedere un così imponente contingente di uomini e mezzi navali, attraverso nuclei operativi 24 ore su 24 – ha sottolineato –, è il messaggio migliore che si possa dare a chi vuole raggiungere i grandi laghi per trascorrere un periodo di vacanza in tutta tranquillità. E condividiamo l'obiettivo di estendere questi presidi in altri importanti bacini”. “Lo sviluppo e la sicurezza di queste aree turistiche non potrà che produrre effetti positivi sia nel settore della mobilità lacustre sia per quanto riguarda la nostra economia", ha concluso Ronzulli. (Rin)