Farnesina: Tajani all’intitolazione di palazzine del Tribunale di Salerno e a Giffoni film festival

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, si recherà domani a Salerno per la cerimonia di intitolazione degli edifici che ospitano il tribunale civile e penale della città rispettivamente a Diego Tajani e Alfredo de Marsico, insigni giuristi e già ministri di Grazia e Giustizia. Il ministro Tajani si sposterà quindi a Postiglione, dove gli sarà concessa la cittadinanza onoraria da parte del Sindaco Carmine Cennamo, per poi presenziare alla 53ma edizione del Giffoni Film Festival, storica rassegna dedicata al cinema per bambini e ragazzi. La visita alla Cittadella giudiziaria di Salerno costituirà l'occasione per ribadire il forte impegno della Farnesina alla più stretta collaborazione con la magistratura e con il ministero di Giustizia per lo sviluppo di una efficace diplomazia giudiziaria. L'azione in questo senso si sviluppa attraverso attività, collaborazioni e negoziati bilaterali e multilaterali sui temi del contrasto al narcotraffico, alla corruzione, al riciclaggio e ai traffici illeciti, oltre che su assistenza giudiziaria, estradizione e trasferimento di detenuti. (segue) (Com)