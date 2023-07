Farnesina: Tajani all’intitolazione di palazzine del Tribunale di Salerno e a Giffoni film festival (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa azione congiunta, che si rivela componente fondamentale della nostra politica estera, specie sui temi dell'assistenza tecnica a paesi terzi sul contrasto alle mafie, si avvale di coordinamenti periodici come il tavolo inter-istituzionale anticorruzione e del fondamentale ruolo dei magistrati nelle missioni all'estero. Al Giffoni film festival 2023, che con il motto "Indispensabili" ambisce a riconoscere il ruolo dei giovani per la costruzione di un futuro sostenibile, il vice presidente Tajani sarà impegnato in sessioni interattive con i molti giovani partecipanti alle giurie del festival su temi legati alle sfide globali e alle aspettative verso il futuro, ma anche in presentazioni di start-up innovative del Giffoni Innovation Hub e visite al cantiere creativo di Giffoni, tra cui la Cittadella del Cinema e la Multimedia Valley. Sarà in tal modo ulteriormente consolidata la collaborazione già in corso con il ministero degli Esteri che, nel contesto della priorità assegnata ad una efficace azione di diplomazia culturale, ambisce a sostenere la vocazione del Giffoni film festival all'internazionalizzazione. (Com)