Ue: Commissione approva piano italiano per impianto pannelli solari a Catania

- La Commissione europea ha approvato, in base alle norme Ue sugli aiuti di Stato, un piano italiano di 89,5 milioni di euro messa a disposizione attraverso lo strumento per la ripresa e la resilienza (Rrf) per sostenere l'espansione dell'impianto di pannelli solari di 3Sun (del gruppo Enel) a Catania, in Sicilia. "La misura contribuirà al conseguimento degli obiettivi strategici dell'Ue relativi al Green deal europeo e a rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione europea", si legge in una nota della Commissione europea. L'aiuto sarà erogato sotto forma di sovvenzioni dirette. Il progetto amplierà la capacità annuale dell'impianto esistente di 3Sun da 200 MW a più di 3 GW. Inoltre, introdurrà una nuova tecnologia chiamata "Tandem", che migliorerà l'efficienza dei pannelli e aumenterà in modo significativo l'energia generata da ogni MW installato. La fabbrica sarà il più grande sito di produzione di pannelli solari in Europa, il che ridurrà la dipendenza dell'Ue dalle importazioni dall'estero. Lo stabilimento sarà il più grande sito di produzione di pannelli solari in Europa e ridurrà la dipendenza dell'Ue dalle importazioni dall'estero. "Si prevede che la gigafactory creerà quasi 650 posti di lavoro diretti", si legge ancora nella nota dell'esecutivo Ue. (Beb)