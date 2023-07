Roma: Corrotti (Fd'I), da sinistra ancora nessuna condanna su occupazione Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A distanza di 24 ore "ancora nessuna condanna da sinistra in merito all'occupazione della Regione Lazio da parte dei movimenti per la casa". Lo afferma in una nota la consigliera del Lazio di Fratelli d'Italia, Laura Corrotti. "Due pesi e due misure. Infissi smontati, vetri rotti, un addetto alla vigilanza ricorso alle cure dei sanitari, urina e spazzatura nei corridoi ma a distanza di 24 ore ancora nessuna condanna da sinistra in merito all'occupazione della Regione Lazio da parte dei movimenti per la casa - spiega -. Ciò che più preoccupa è che si pensa di risolvere l'emergenza abitativa con la violenza, la stessa che ha caratterizzato la giornata di ieri. Non so se con l'amministrazione Zingaretti funzionava così. Con noi no", conclude. (Com)