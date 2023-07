Vigili fuoco: Zangrillo, morte Viglierco è triste perdita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dolore per la morte di Massimo Viglierco, il vigile del fuoco del distaccamento di Ivrea coinvolto in un incidente durante una operazione di soccorso per l’incendio di un appartamento. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione e senatore di Forza Italia, Paolo Zangrillo. “Alla famiglia e a tutto il Corpo dei vigili del fuoco – ha proseguito – giunga il mio sincero cordoglio per la triste perdita. Un augurio di pronta guarigione ai due colleghi della vittima rimasti feriti nello stesso incidente”. (Rin)