Imprese: Banca di sviluppo bulgara firma accordo con Banca europea investimenti

- La Banca di sviluppo bulgara (Bdb) ha firmato con la Banca europea per gli investimenti (Bei) un accordo da 175 milioni di euro finalizzato a sostenere le piccole e medie imprese. Lo riporta l’emittente radiofonica “Radio Bulgaria”. Il ministro delle Finanze, Assen Vassilev, ha affermato che “in un momento di aumento dei tassi, le piccole e medie imprese bulgare avranno accesso a prestiti con interessi inferiori, in modo che i loro programmi di investimento non vengano compromessi”. (Seb)