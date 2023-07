Infrastrutture: Floridia (Avs), diga Vanoi costosa e per pericolosa, non va fatta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Non sono affatto soddisfatta dalla risposta del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, in merito alla realizzazione della famigerata diga di Vanoi a Lamon, in provincia di Belluno. Anzi, sono molto preoccupata. E' assurdo che si pensi ancora a questa infrastruttura costosa, fuori dal tempo, rischiosa per l'incolumità delle persone e altamente impattante su un territorio già geologicamente fragile. I progetti prioritari del Paese, che dovrebbero essere individuati dalla famosa Cabina di Regia per la crisi idrica, che lo stesso Salvini presiede, dovrebbero essere ben altri". Lo ha dichiarato in Aula la senatrice dell'Alleanza verdi e sinistra Aurora Floridia in replica al ministro Salvini, durante il question time. "Alleanza verdi e sinistra si oppone con forza alla realizzazione della diga di Vanoi, un progetto obsoleto, già bocciato per problemi di pericolosità, e che neanche le comunità locali vogliono per non rischiare un nuovo tragico Vajont. Piuttosto servono interventi di sghiaiamento per garantire un maggiore volume di acqua e far tornare a regime gli invasi che ci sono già, così come previsto nel decreto Siccità. Non certo una nuova diga, bocciata anche dalla Provincia di Trento avendo il più alto grado di pericolosità, addirittura P4 per rischio frana molto elevata. Sono mesi che diciamo che all'Italia serve altro: innanzitutto prevenzione e manutenzione del territorio e confronto con le comunità locali, cosa che non è stata fatta. Questa cabina di regia fino ad ora invece ha fatto poco o niente per le esigenze del Paese reale. Il governo continua a perdere tempo e risorse, a creare corti circuiti, in una fase storica delicatissima per gli eventi estremi climatici che stanno colpendo ripetutamente l'Italia", ha concluso Aurora Floridia.(Rin)