Cdp: Scannapieco eletto nuovo presidente Elti, associazione delle Cdp europee (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Elti rappresenta 32 banche e istituti finanziari nazionali di promozione europei. È una realtà che, grazie al ruolo cruciale svolto dai suoi membri nei rispettivi Paesi e alle azioni congiunte già intraprese, avrà un ruolo determinante per affrontare le sfide economiche e geopolitiche future”, ha dichiarato Dario Scannapieco. “I nuovi impegni di finanziamento per oltre 320 miliardi di euro del 2022 – ha proseguito – ci permetteranno di sostenere gli obiettivi strategici dell’Ue anche grazie all’ulteriore allargamento a nuovi membri. Oggi abbiamo tracciato il percorso dei prossimi dieci anni: sono davvero orgoglioso di presiedere Elti e lavorerò insieme a tutti i membri per rendere l’associazione sempre più efficace e orientata all’impatto”. (Com)