Kazakhstan: Tokayev auspica accelerazione su investimenti

- I Paesi dell’Asia centrale e del Golfo devono accelerare la cooperazione in materia di investimenti e il Kazakhstan, da par suo, è pronto ad aumentare a 400 milioni di dollari il volume delle importazioni dalle monarchie arabe. Lo ha dichiarato il presidente kazakho Kassym-Jomart Tokayev nel suo intervento al primo vertice tra i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) e dell’Asia centrale a Gedda, in Arabia Saudita. Il leader di Astana ha ricordato come lo scorso anno l’afflusso d’investimenti netti verso l’Asia centrale sia cresciuto del 40 per cento, raggiungendo i 10 miliardi di dollari. Di questi, il 60 per cento è stato destinato proprio al Kazakhstan. Tokayev ha ricordato anche come i Paesi delle due regioni abbiano sviluppato relazioni “solide e armoniose” negli ultimi anni, mantenendo un dialogo politico attivo, rafforzando la cooperazione economica e consolidando i legami culturali e umanitari. Il presidente kazakho ha anche sottolineato come vi sia un ampio potenziale per collaborare in materia di trasporti, energia, sicurezza alimentare e turismo.(Res)