Cipess: Rixi, approvare progetti e sbloccare opere, via libera a liquidità imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Mit è al lavoro per approvare progetti e sbloccare opere. Il Cipess ha dato il via libera a una serie di rimodulazioni e autorizzazioni che riguardano il collegamento Lecco-Bergamo col primo lotto funzionale della variante di Cisano Bergamasco, l'approvazione del progetto definitivo della SS685 Tre valli umbre col primo stralcio Madonna di Baiano-Fiorenzuola nel tratto Spoleto-Acquasparta, l'informativa sullo stato di attuazione al primo semestre della Torino-Lione e sulla metropolitana di Napoli linea 1 per la tratta Centro direzionale-Aeroporto Capodichino. Inoltre, è stato dato il via libera alla rimodulazione temporanea di alcuni stanziamenti nell'ambito del contratto di programma RFI riferiti al 2023. La variazione consente di liberare e ottimizzare le risorse su opere in fase avanzata, lasciando gli stanziamenti previsti per la progettazione e altre necessità alle opere oggetto di rimodulazione affinché l'iter proceda nel rispetto dei tempi previsti. Utilizzeremo subito tutti i fondi disponibili per garantire la giusta liquidità alle imprese, senza rinunciare ad alcun progetto. Con l'impegno del Mit per il 2024 a inserire tutte le risorse necessarie nei prossimi strumenti finanziari". Lo dice il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi a margine della riunione del Cipess a palazzo Chigi. (Rin)