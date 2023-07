Zaky: Tajani, liberazione lavoro che andava avanti da mesi, Italia è Paese credibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La liberazione di Patrick Zaky è stato un lavoro indefesso che andava avanti da mesi. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Diario del Giorno” su Rete 4 in collegamento da Bruxelles dove sta partecipando al Consiglio Affari esteri. “Sin da quando si è insediato il governo, al vertice della Cop27 in Egitto si è parlato di Zaky e Giulio Regeni. Poi mi sono recato due volte in Egitto”, ha ricordato Tajani, spiegando che in tutti questi incontri “abbiamo sempre chiesto la liberazione di Zaky e rassicurazioni sulla vicenda Regeni e il presidente al Sisi mi ha sempre comunicato che avremmo avuto riscontri positivi”. “Siamo riusciti a ottenere il risultato che cercavamo e questo è avvenuto perché l’Italia è credibile: non abbiamo strillato o minacciato, abbiamo fatto lavorare l’intelligenza e la diplomazia, come avvenuto nel caso di Alessia Piperno in Iran”, ha detto Tajani. “In politica contano i fatti, le chiacchiere stanno a zero”, ha detto. (Res)