Pnrr: Foti (Fd'I), successo governo ennesima sconfitta per Schlein e Conte

- "La banda del buco di Schlein, Conte e affini anche oggi riesce a collezionare un'altra magra figura. Dopo avere per mesi gufato, sperando di potere festeggiare il diniego da parte della Commissione Europea sul pagamento della terza rata all'Italia del Pnrr, oggi, a seguito dell'accordo raggiunto, devono amaramente collezionare l'ennesima sconfitta. Avvezzi a giocare a prescindere contro il governo Meloni, incuranti del fatto che ciò possa danneggiare la nostra nazione, oggi assomigliano più ai 'Pifferi di montagna', che andarono per suonare e furono suonati. Un successo del governo Meloni che si aggiunge a quello di ieri con la liberazione di Patrick Zaki. Insomma, un giorno dopo l'altro, i buchi nell'acqua di Schlein e Conte si ripetono senza soluzione di continuità, tanto da essere legittimamente preoccupati che non prosciughino il mare della politica". Lo afferma, in una nota, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. (Com)