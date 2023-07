Speciale infrastrutture: trasporto aereo, Mit su aeroporto di Reggio Calabria, entro l'anno via tutte le limitazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Riunione operativa al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) tra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e i vertici di Enac, Enav e della società di gestione aeroportuale (Sacal). Rimosse le limitazioni operative relative alla pista 15 che è a regime: risulta percorribile da tutti i vettori e gli equipaggi, mentre è stato studiato un piano di volo ad hoc per la pista 33, attualmente sottoposta a restrizioni. La nuova procedura di volo tracciata da Enav e in fase di approvazione da parte di Enac permetterà, previo addestramento dei piloti, il superamento delle limitazioni ai voli. Enac, inoltre, ha assunto l’impegno a coprire i costi di noleggio di un simulatore di volo, con i percorsi di avvicinamento dello scalo reggino, da mettere a disposizione delle compagnie interessate per l’addestramento dei propri equipaggi. Nel corso della riunione è stato discusso anche il progetto di intermodalità mare-aereo con la Sicilia nord-orientale, così da ampliare il bacino di utenza dell’aeroporto e rispondere alla domanda di trasporto di tutta l’area dello Stretto. L’aeroporto attualmente ha un traffico di 200mila passeggeri con una previsione di crescita entro quattro anno fino a un milione. Lo comunica una nota al Mit. (Rin)