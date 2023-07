Speciale infrastrutture: Sicurezza, Censis-Iisfa, nel 2022 attacchi informatici raddoppiati, +138 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 gli attacchi informatici a infrastrutture sono più che raddoppiati rispetto all’anno precedente (+138 per cento). È uno dei dati principali che emerge dal Rapporto Censis-Iisfa (Associazione Italiana Digital Forensics), “Il valore della cybersecurity in Italia. La sicurezza informatica garanzia di benessere e libertà”. Tra il 2012 e il 2021 - evidenzia il rapporto - i reati informatici denunciati all’Autorità giudiziaria dalle Forze di Polizia sono raddoppiati (+155,2 per cento) in controtendenza con l’andamento totale dei reati (-25,4 per cento). Sono Milano e Roma a guidare la classifica delle prime 10 Province per numero di reati informatici denunciati (rispettivamente 24.077 e 21.637). È, però, Torino a primeggiare per numero di reati in rapporto alla popolazione (7,8 reati ogni mille abitanti). (Rin)