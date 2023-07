Speciale infrastrutture: Aeronautica, generale Goretti incontra Ad Enav Monti, focus su sicurezza traffico aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Goretti ha commentato: “Siamo sicuri che questo tavolo tecnico sarà in grado di produrre risultati tangibili entro pochi mesi. È necessario adeguare il prima possibile le attuali procedure, andando incontro alle crescenti esigenze degli utenti, ma tenendo sempre nella dovuta considerazione i superiori interessi di sicurezza e difesa dello spazio aereo nazionale”. Il coordinamento riguarderà infatti la fornitura dei “servizi di navigazione aerea” a favore dell’aviazione civile e degli aeromobili di Stato, inclusi quelli a pilotaggio remoto. L'Ad di Enav Monti ha dichiarato: “Ringrazio il generale Goretti e l'Aeronautica militare per il lavoro che quotidianamente svolgono. Enav e Aeronautica militare condividono e gestiscono una risorsa preziosa per il nostro Paese. Lo spazio aereo. Le nostre due organizzazioni sono un esempio per sinergia operativa e tecnica che tutta Europa ci invidia. Da oggi questa collaborazione è ancora più forte e ampia”. Inoltre, sono state concordate diverse iniziative nei settori della valorizzazione delle infrastrutture aeroportuali di uso comune, della mitigazione dei rischi derivanti dai cambiamenti climatici, nonché dei piani di adattamento ai cambiamenti climatici stessi.Infine, la collaborazione tra Aeronautica militare ed Enav troverà ulteriori ambiti di sviluppo nell’addestramento del personale preposto al controllo del traffico aereo e alla fornitura dei servizi di meteorologia aeronautica. (Com)