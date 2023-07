Speciale infrastrutture: Spagna, ministero Finanze blocca quasi 4 miliardi di euro di progetti di infrastrutture e trasporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio nazionale di valutazione (One), organismo associato al ministero delle Finanze spagnolo, ha bloccato progetti di concessione di infrastrutture e servizi di trasporto per un importo vicino agli 883 milioni di euro nell'esercizio finanziario in corso. Questa cifra si aggiunge agli oltre tre miliardi di euro del 2022, quando l'organismo ha iniziato a operare. Come riferisce il quotidiano "El Economista", in un solo anno e mezzo l'One ha emesso relazioni sfavorevoli su progetti per quasi 4 miliardi di euro. Alla base di questo ostacolo c'è la legge sulla deindicizzazione dell'economia spagnola approvata nel 2015, che limita i tempi di recupero degli investimenti e limita il tasso di sconto a 200 punti base più l'interesse dei buoni del Tesoro a 10 anni. La gara per le concessioni infrastrutturali in Spagna è migliorata del 23 per cento nel 2022 rispetto al 2021, raggiungendo i 598 milioni di euro. Un volume, tuttavia, che è ben lontano dai livelli del 2010, quando questo importo era stato pari ad oltre 12,6 miliardi di euro. Il rapporto dell'One non è vincolante, ma la sua assenza o la sua risoluzione sfavorevole aumenta i rischi di contestazione dei contratti. (Spm)