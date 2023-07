Speciale infrastrutture: Bulgaria, Lukoil su concessione porto di Rosenets, abbiamo sempre adempiuto a obblighi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera russa Lukoil ha sempre adempiuto agli obblighi previsti dal contratto relativo alla concessione portuale di Rosenets, in Bulgaria. È quanto ha reso noto la stessa azienda russa attraverso un comunicato ripreso dall'emittente televisiva "Bnt", dopo che i leader dei partiti al governo bulgaro hanno annunciato di voler presentare una proposta per annullare la concessione, al fine di “limitare le capacità di Mosca di utilizzare le infrastrutture del Paese a scopo di lucro”. “Le accuse pubblicamente mosse contro di noi, di contrabbando e altre violazioni sul territorio del terminal portuale Rosenets, non corrispondono alla realtà”, ha riferito Lukoil. “La società ha sempre pienamente adempiuto agli obblighi assunti nel momento della firma del contratto, nel 2011, sulla concessione per un periodo di 35 anni e non ravvisa motivi per la sua risoluzione”, si legge nella nota. L’azienda petrolifera russa ha assicurato che “la circolazione dei prodotti energetici, lo stoccaggio e il trattamento sono soggetti a una rigorosa regolamentazione ai sensi della legislazione nazionale, europea e internazionale”. “Le autorità statali effettuano regolarmente controlli e ispezioni presso il terminal portuale. Non sono state riscontrate violazioni rispetto ai termini della concessione o alle prescrizioni normative, come confermato dai relativi protocolli”, conclude la nota. Rosenets è il più grande porto mercantile della Bulgaria e serve la raffineria situata a nord-ovest di Burgas, la più grande dell'Europa orientale. (Seb)