Decreto Alluvioni: slitta di un'ora discussione generale in Aula Camera

- Slitta di un'ora, alle 15 di oggi, la discussione generale, nell'Aula della Camera, del decreto recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal primo maggio 2023. Secondo quanto comunicato all'Assemblea dal presidente, Lorenzo Fontana, il testo "non è ancora disponibile". Molto probabile che il governo ponga la questione di fiducia sul provvedimento, in scadenza a fine luglio, e che deve essere inviato al Senato. (Rin)