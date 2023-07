Imprese: Thales Alenia Space conferma ruolo chiave nel programma Galileo, firma nuovi contratti da 300 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thales Alenia Space, una joint venture tra Thales (67 per cento) e Leonardo (33 per cento), ha firmato con l' Agenzia Spaziale Europea (Esa), che agisce in nome e per conto dell' Agenzia dell’Unione Europea per il Programma Spaziale (Euspa) e con l’Unione Europea rappresentata dalla Commissione europea, contratti per un importo complessivo di oltre 300 milioni di euro per la progettazione e realizzazione, attraverso il suo consorzio europeo, del segmento di missione di terra di Galileo di seconda Generazione e per la fornitura delle attività di supporto ingegneristico del sistema. Questi due contratti, nei quali sono coinvolti anche Leonardo e Telespazio (Joint Venture tra Leonardo 67 per cento e Thales 33 per cento) forniranno ad Esa l’infrastruttura di Terra per la costellazione di satelliti Galileo di seconda generazione e le attività di ingegneria a livello di sistema e di assistenza tecnica (Seta). La prima versione del nuovo sistema di missione di Terra di Galileo di seconda generazione è previsto entrare in funzione in tempo per supportare il lancio e la fase iniziale di orbita (Leop) del primo satellite di questa seconda generazione e per sostenere la convalida in orbita delle prime capacità G2G. Nei prossimi anni è previsto il lancio di un totale di 12 satelliti. Il sistema comprende diverse innovazioni tecnologiche di livello mondiale, flessibilità nonché un'infrastruttura sicura e modernizzata. (segue) (Rin)