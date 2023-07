Imprese: Thales Alenia Space conferma ruolo chiave nel programma Galileo, firma nuovi contratti da 300 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda versione del segmento di missione di Terra, responsabile delle missioni dei satelliti G1G e dei nuovi satelliti G2G, è responsabile della generazione e dell'up-link dei servizi di navigazione ai satelliti Galileo e sarà in grado di mantenere la sincronizzazione dei satelliti con un riferimento temporale comune, fornendo allo stesso tempo prestazioni di posizionamento, navigazione e temporizzazione all'avanguardia a oltre quattro miliardi di utenti in tutto il mondo. " Ringrazio calorosamente l’Esa, la Commissione ed Euspa per la fiducia riposta nella nostra azienda per far parte di questo importante programma di punta per l'Europa. Questo successo sottolinea le capacità di Thales Alenia Space di affrontare sistemi spaziali complessi. Galileo di seconda generazione beneficerà dell'eredità unica dell'azienda nelle costellazioni e del suo forte know-how di lunga data nelle soluzioni di navigazione nello Spazio, in particolare con Galileo ed Egnos”, ha dichiarato l’Ad di Thales Alenia, Hervé Derrey. Questi contratti seguono quelli già firmati nel 2021 da Thales Alenia Space in Italia, prime contractor per 6 satelliti della costellazione Galileo di seconda generazione alla guida di un team multinazionale proveniente dalla comunità spaziale europea che comprende entità di Thales Alenia Space, Thales, Spaceopal, Leonardo e altri partner dalle comprovate capacità provenienti da 14 Paesi europei: Italia, Francia, Spagna, Belgio, Germania, Austria, Svezia, Repubblica Ceca, Danimarca, Paesi Bassi, Svizzera, Romania, Polonia, Grecia. (Rin)