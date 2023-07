Speciale energia: Comau punta su celle ad alta efficienza per risparmiare energia elettrica e termica fino al 20 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comau è al lavoro per la formazione di celle ad alta efficienza energetica nell'ambito del progetto Gigabat. L'obiettivo è quello di risparmiare energia elettrica e termica fino al 20 per cento. a soluzione di Comau recupera e riutilizza il calore e l'elettricità in eccesso prodotti durante l'intensa e prolungata procedura di attivazione delle celle che dura più giorni. Guidata da Cidetec Energy Storage, Gigabat riunisce aziende e fornitori europei che possono aiutare l'Europa a raggiungere una posizione di primo piano nella produzione di celle per batterie, ottimizzando al contempo l'efficienza energetica e l'utilizzo delle risorse. Parallelamente, il progetto mira a promuovere la collaborazione tra produttori di celle su scala industriale. (Rpi)