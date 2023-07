Speciale energia: Golfo-Asia Centrale, principe ereditario saudita annuncia decisioni adottate durante vertice Gedda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, ha affermato che il summit assume un carattere speciale a causa delle forti relazioni, dei legami storici, dei valori spirituali comuni e delle amicizie con i paesi del Golfo, aggiungendo che Astana attribuisce un'importanza eccezionale al vertice di Gedda, per “il notevole peso politico del Golfo”, che è anche uno dei partner più importanti dei Paesi dell'Asia centrale. Tokaev ha quindi passato in rassegna le opportunità di cooperazione nei settori dell'energia, del petrolio, del gas con i Paesi del Ccg, sottolineando: "Siamo la seconda più grande regione al mondo in termini di risorse di petrolio e gas dopo l'Arabia Saudita e siamo pronti a rafforzare la cooperazione completa con il gruppo Opec+ e a collaborare con le principali aziende energetiche del Golfo". Per Sadyr Japarov, presidente del Kirghizistan, l’ncontro di Gedda è stato un "summit storico" e "un importante punto di svolta nel cammino comune per rafforzare la cooperazione tra le due regioni". Japarov ha ricordato, inoltre, che l'Asia centrale è in via di sviluppo e offre nuove opportunità di investimento, sottolineando che l'integrazione regionale è un elemento chiave nella strategia del suo Paese per il futuro. Secondo tale strategia tra gli obiettivi principali c’è quello di unire gli sforzi per combattere il terrorismo, l'estremismo e il crimine organizzato, oltre alla cooperazione economica e negli investimenti. Similmente, il presidente del Tagikistan, Enomali Rahmon, “esistono immense opportunità che possono essere sfruttate a vantaggio dei nostri popoli; l'Asia centrale ha forti potenzialità nel commercio e nei servizi logistici, e ho proposto di lavorare attivamente per rafforzare l'attività regionale nell'energia, nel trasporto, nella sanità, nell'istruzione e nell'innovazione ”. (Res)