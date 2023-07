Speciale energia: Emirati-Fmi, incontro tra governatore Banca centrale e direttrice Fmi ad Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Banca centrale degli Emirati Arabi Uniti, Khaled Balama, ha incontrato ad Abu Dhabi la direttrice generale del Fondo monetario internazionale (Fmi), con la quale ha discusso di una cooperazione in materia di finanza sostenibile, in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sul clima Cop28, che si terrà nella capitale emiratina dal 30 novembre al 12 dicembre 2023. Lo ha riferito il quotidiano emiratino “The National”, aggiungendo che tra i temi principali dei colloqui c’è stato il programma “ambizioso” di Abu Dhabi in materia di sostegno finanziario alle imprese che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, alla stabilità finanziaria e alla crescita economica. “Accogliamo con favore ogni sforzo teso a intensificare la cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali, in particolare con l’Fmi”, ha dichiarato Balama, precisando che gli Emirati “riconoscono il ruolo che tali relazioni svolgono nel sostenere il nostro impegno per favorire una crescita sostenibile in diversi settori”. Lo scorso 18 luglio, intanto, la società emiratina, Masdar ha annunciato di aver raccolto 750 milioni di dollari attraverso la vendita di obbligazioni non garantite a 10 anni, che aiuteranno a finanziare progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. (Res)