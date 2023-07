Speciale energia: Mobilità, Trenord, nel 2022 evitati tre miliardi di km di viaggi in macchina e 296 tonnellate di emissioni CO2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno dell'azienda per la sostenibilità si concretizza innanzitutto nel piano di rinnovo della flotta in corso, che porterà entro il 2025 sui binari 222 nuovi treni più green, ma anche in azioni per ridurre l'impatto di impianti di manutenzione e uffici. Complessivamente, nel 2022, i consumi energetici totali relativi agli asset si sono ridotti del 13 per cento circa rispetto al 2021, principalmente grazie a interventi di risparmio ed efficientamento. I consumi legati alla trazione elettrica dei convogli sono calati del 5 per cento; il risultato è riconducibile alla migliore efficienza energetica dei nuovi treni già in servizio, che hanno contribuito anche a ridurre le emissioni di CO2 dell'11 per cento, rispetto al 2021. I siti manutentivi di Novate Milanese, Camnago e Iseo sono riforniti al 100 per cento da energia elettrica da fonti rinnovabili. Complessivamente, gli impatti economici generati nel corso del 2022 sono stati di 934 milioni di euro. A contribuire a questo valore è anche la spesa generata grazie al reddito dei dipendenti, che nel 2022 hanno raggiunto le 4668 unità. Nell'anno, Trenord ha assunto 456 persone; in azienda sono state erogate attività di formazione per oltre 402mila ore complessive. (Com)