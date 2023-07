Speciale energia: Nucleare, Arrigoni (Gse), Paese non può permettersi di rimanere escluso da sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo garanti e promotori dello sviluppo sostenibile del Paese e il nucleare entra in questa prospettiva". Lo ha affermato il presidente del Gse, Paolo Arrigoni, intervenendo in occasione del convegno "Nucleare in Italia: scenari e prospettive", organizzato a Montecitorio. "Le rinnovabili - ha sottolineato - rischiano di non bastare per la decarbonizzazione: il miglior sponsor del nucleare è la crisi climatica, che spinge a trovare azioni concrete per contenere l’aumento di temperatura. Se vogliamo centrare gli obiettivi al 2050, se vogliamo avere un sistema energetico programmabile, sicuro e stabile, se vogliamo ridurre la nostra dipendenza, il Paese non può permettersi di rimanere escluso dallo sviluppo dell’energia nucleare, quella di ultima generazione, pulita e sicura", ha concluso. (Rin)