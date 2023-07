Trasporti: assessore Lazio, importante riuscire a garantire gratuità a fasce deboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rendere i mezzi di trasporto pubblico gratuiti a Roma "oggi non è possibile" ma "si può fare in modo che le categorie che hanno maggiore difficoltà siano aiutate". Lo ha detto l'assessore alla Mobilità del Lazio, Fabrizio Ghera, intervenuto nel corso del consiglio confederale della Uil Lazio "Più agevolazioni per i cittadini del Lazio" che si è tenuto questa mattina all'Auditorium Antonianum di Roma. Come migliorare il trasporto pubblico a Roma? "Sicuramente è necessaro reperire i fondi a Bilancio ma è chiaro che se li mettiamo da una parte li dobbiamo togliere da altre - ha spiegato -. Io sarei per non aumentare nulla e renderlo gratuito, in modo che tutti possano usufruire dei mezzi pubblici. Oggi però - ha aggiunto - forse nel bilancio Comunale e regionale questo non è possibile e magari è una filosofia perseguibile a lungo termine per fare in modo che le categorie che hanno maggiore difficoltà siano aiutate. Infatti - ha concluso - in Regione abbiamo riapprovato un finanziamento che dà la possibilità ai ragazzi del Lazio nel periodo estivo di avere il Tpl gratuito fino a 25 anni. L'aspetto della gratuità, infatti, è importante".(Rer)