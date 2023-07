Turismo: Uil Lazio propone obbligo biglietto trasporti da 7 euro per chi visita Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Obbligare i turisti ad acquistare un biglietto da 7 euro giornaliero per poter usufruire dei mezzi pubblici di Roma. E diminuire il costo del servizio per i residenti, istituendo un biglietto simbolico da un euro. E' la proposta della Uil Lazio emersa nel corso del Consiglio confederale di questa mattina all'Auditorium Antonianum di viale Manzoni a Roma, dal titolo "Più agevolazioni per i cittadini del Lazio". A Roma "se volessimo tradurre l'aumento del Pil e la maggiore ricchezza derivata dal turismo" in ripresa dopo la pandemia "in benefici per la comunità è proprio dai servizi essenziali che dovremmo partire, trasporto pubblico in primis - ha spiegato il segretario regionale Uil Lazio, Massimo Proietti -. Una soluzione potrebbe essere quella di prevedere un biglietto giornaliero pari a 7 euro per tutti i turisti e uno simbolico al costo di un euro per i residenti nel Lazio. Basterebbe questo per ottenere un introito superiore a quanto incassava Atac nel periodo prepandemia”. (segue) (Rer)