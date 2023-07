Turismo: Uil Lazio propone obbligo biglietto trasporti da 7 euro per chi visita Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La storia di Agenzia Nova è racchiusa nei suoi prodotti, in quei lanci di agenzia che ci informano puntualmente su ciò che sta accadendo intorno a noi" Alberto Civica

segretario generale di Uil Lazio

21 luglio 2021

- Secondo i dati della Banca d'Italia, illustrati nel corso dell'evento, infatti, dopo la pandemia e con la ripresa dei flussi turistici, la Capitale ha visto un incremento di presenze pari al 104 per cento rispetto al 2019. D'altro canto, però "la crescita dei prezzi di circa l’8 per cento registrata lo scorso mese di maggio, con l’aumento dei prodotti energetici e la perdita del potere d’acquisto delle retribuzioni negli ultimi diciotto mesi, stanno seriamente incidendo su una capacità di consumo già fortemente ridotta dei cittadini", ha aggiunto Proietti. Per questo motivo "la proposta che noi facciamo è quella di cercare di agevolare chi a Roma ci lavora e ci studia rispetto a chi viene per turismo che in molti casi crea al lavoratore più disagio che quanti benefici", ha sottolineato il segretario della Uil di Roma e Lazio, Alberto Civica. A Roma inoltre "abbiamo una continua domanda di incremento del turismo (Giubileo 2025, Expo 2030, RyderCup). Tutti questi eventi per il lavoratore di Roma che abita in periferia, e non ai Parioli, significano un aumento dei tempi del Tpl. Non gli possiamo chiedere anche un aumento del costo del biglietto - ha proseguito -. Cerchiamo almeno da queste risorse di prenderne una parte e portarle a beneficio di chi a Roma ci abita, ci lavora e ci studia". (segue) (Rer)