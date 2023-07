Turismo: Uil Lazio propone obbligo biglietto trasporti da 7 euro per chi visita Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A intervenire nel corso del Consiglio confederale sono stati anche l'assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, e l'assessore ai Trasporti del Lazio, Fabrizio Ghera. A Roma "da 15/20 anni a questa parte sulla ripartizione del fondo nazionale trasporti mancano 90 milioni di euro all'anno - ha spiegato Patanè. Con Pnrr, Giubileo, Expo 2030 e fondi europei a Roma "abbiamo una quantità di soldi sugli investimenti che è straordinariamente più grande del necessario - ha aggiunto -. Ma se non hai soldi in spesa corrente per aumentare o gestire i servizi rispetto ai soldi che metti con gli investimenti, quei soldi sono inutili". Rendere i mezzi di traporto pubblici gratuiti a Roma "oggi non è possibile" ma "si può fare in modo che le categorie che hanno maggiore difficoltà siano aiutate - ha concluso Ghera -. Io sarei per non aumentare nulla e renderlo gratuito, in modo che tutti possano usufruire dei mezzi pubblici. Oggi però forse nel bilancio Comunale e regionale questo non è possibile e magari è una filosofia perseguibile a lungo termine". (Rer)