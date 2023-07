Ue: rapporto Bei sugli investimenti, al Mef dialogo con istituzioni e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imprenditori, banchieri, economisti e partner del settore pubblico e privato hanno partecipato all'evento organizzato dalla Banca europea per gli investimenti (Bei) presso il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) a Roma nel corso del quale sono stati approfonditi i risultati del rapporto BEI 2022-2023 con focus sugli investimenti delle imprese italiane. Durante l'evento, aperto dal Ministro Giancarlo Giorgetti e dalla Vicepresidente Bei Gelsomina Vigliotti, sono intervenuti anche il Presidente Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome Massimiliano Fedriga, il Capo Economista di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) Andrea Montanino, il Direttore del Centro Studi di Confindustria Alessandro Fontana, il Vicedirettore Generale di Abi Gianfranco Torriero, il Capo Economista di Sace Alessandro Terzulli ed il Vice-Capo Dipartimento di Economia e Statistica di Banca d'Italia Andrea Brandolini. I relatori hanno delineato le politiche e best practices per sostenere le aziende in un contesto economico difficile e incerto, tenendo conto della guerra in Ucraina, dell'inflazione e dell'aumento dei prezzi. Il Direttore Generale del Tesoro Riccardo Barbieri Hermitte ha concluso la conferenza sottolineando il ruolo centrale del sostegno agli investimenti per una crescita stabile e duratura. La Bei, da molti decenni, affianca l'Italia finanziando il settore pubblico e privato, l'innovazione, le infrastrutture, le Pmi e le transizioni verde e digitale. (segue) (Com)