Ue: rapporto Bei sugli investimenti, al Mef dialogo con istituzioni e imprese (2)

- Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle finanze, ha dichiarato: "I risultati del Rapporto confermano l'importanza del ruolo svolto da Bei nel sostenere le politiche di sviluppo e coesione in Italia. Un gioco di squadra tra pubblico e privato che deve essere valorizzato per superare i vincoli burocratici, dare continuità agli investimenti e affrontare le sfide complesse che abbiamo di fronte". Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente Bei, ha sottolineato che: "la ripresa degli investimenti post-pandemia in Italia è stata robusta ma il gap strutturale da colmare rimane ancora ampio. Il dinamismo delle imprese deve essere accompagnato da riforme e iniziative volte a promuovere l'innovazione e la produttività. Il pieno utilizzo delle risorse del Pnrr e dei fondi strutturali rappresenta un volano di crescita fondamentale per l'economia italiana. Il Gruppo Bei continuerà a sostenere la ripresa degli investimenti e promuovere la mobilitazione di capitali privati." Massimiliano Fedriga, Presidente Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha affermato che "il rapporto Bei sugli investimenti costituisce un importante occasione per portare il contributo della Conferenza delle Regioni. Mi riferisco al ruolo che possono avere le politiche regionali per gli investimenti e lo sviluppo dei sistemi territoriali, soprattutto alla luce delle straordinarie opportunità offerte dalla nuova programmazione UE dei fondi strutturali e dal Pnrr. Occorre, inoltre, rafforzare gli investimenti pubblici al fine di assicurare lo sviluppo e la crescita duratura dei territori e del Paese. Auspichiamo, infine, di avere la possibilità di programmare le spese delle Regioni attraverso investimenti pluriennali." (segue) (Com)