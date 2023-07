Ue: rapporto Bei sugli investimenti, al Mef dialogo con istituzioni e imprese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Debora Revoltella, Direttore del Dipartimento di Economia della Bei, ha presentato i punti salienti del rapporto della banca dell'Ue sugli investimenti in Italia, sottolineando che le imprese italiane siano uscite dalla crisi Covid in condizioni relativamente buone, e nonostante l'arrivo dello shock della guerra in Ucraina, hanno continuato ad investire in modo robusto, beneficiando in entrambe le situazioni del supporto pubblico, incluso il Pnrr. Il contesto si è reso più complicato anche dalla risalita dei tassi di interesse. Se da un lato l'indagine della Bei mostra che le condizioni di accesso al credito delle imprese italiane sia migliorato e non ci siano evidenze di divergenza (anche in termini di costo) rispetto agli altri paesi europei, dall'altro è inevitabile che l'incremento nei costi di finanziamento si faccia sentire. In aggiunta, si nota come le barriere agli investimenti siano per le imprese italiane spesso piu' alte che per quelle europee. L'altro elemento di complessità riguarda gli investimenti pubblici, che sappiamo hanno un effetto catalizzatore su quelli privati, particolarmente quando la congiuntura è in rallentamento. Negli ultimi due anni c'è stata una accelerazione degli investimenti pubblici e questa spinta dovrebbe continuare attraverso le risorse del Pnrr. "La politica economica europea deve mantenere l'accento sul coordinamento delle azioni e sul supporto agli investimenti pubblici, mentre la politica economica italiana deve agire per massimizzare l'assorbimento delle risorse disponibili, migliorare la capacita' di gestione degli interventi pubblici e indirizzarle verso la rimozione o almeno la riduzione delle barriere che ostacolano gli investimenti privati," ha commentato Debora Revoltella, Direttore del Dipartimento di Economia della Bei. Il 55 per cento delle imprese italiane, anche grazie agli aiuti ricevuti dal Governo e dall'Unione europea, ha adottato misure in risposta alla pandemia. Il dato non si discosta da quello rilevato dall'indagine Bei del 2021, ma si colloca comunque al di sotto dell'attuale media dell'UE (63 per cento). Nonostante gli sforzi intrapresi dalle imprese, solo il 41 per cento di esse hanno investito in digitalizzazione, contro il 53 per cento di media nell'Ue. Nel complesso il 68 per cento delle imprese italiane utilizza almeno una tecnologia digitale avanzata; il dato è in linea con la media dell'U3, ma la percentuale dell'Unione è superiore a quella italiana se si guarda alle realtà imprenditoriali che hanno adottato più di una tecnologia. Tuttavia, i ripetuti shock economici non hanno fermato l'innovazione delle imprese italiane. Analogamente a quanto registrato dall'indagine dell'anno precedente, quasi metà delle imprese italiane (47 per cento) hanno perseguito lo sviluppo o l'introduzione di nuovi prodotti, processi o servizi, superando in questo senso anche la media dell'UE del 34 per cento. Focalizzando l'attenzione sugli investimenti per la transizione climatica, l'indagine mostra come le percentuali di imprese italiane che ha realizzato investimenti per contrastare i cambiamenti climatici (36 per cento) o che pianifica di effettuarne (39 per cento) sono più basse di quelle delle imprese europee (rispettivamente 53 per cento e 51 per cento). La quota delle imprese che considera l'introduzione di normative e standard più stringenti come un'opportunità è cresciuta rispetto all'indagine del 2021 (dal 24.7 per cento al 28.4 per cento allineandosi alla media nell'Eu), particolarmente tra le grandi imprese (37.5 per cento), suggerendo come la propensione a cogliere i vantaggi della transizione climatica possa rapidamente aumentare. (Com)