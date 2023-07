Ucraina: Consiglio Ue proroga sanzioni alla Russia di sei mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Ue ha deciso oggi di prorogare di sei mesi, fino al 31 gennaio 2024, le misure restrittive nei confronti di specifici settori dell'economia della Federazione Russa. Le sanzioni, specifica una nota del Consiglio, consistono in un ampio spettro di misure settoriali, tra cui restrizioni al commercio, alla finanza, alla tecnologia e ai beni a doppio uso, all'industria, ai trasporti e ai beni di lusso. Le misure riguardano anche il divieto di importazione o trasferimento di petrolio greggio via mare e di alcuni prodotti petroliferi dalla Russia all'Ue, l'esclusione dal circuito Swift di diverse banche russe e la sospensione delle attività di trasmissione e delle licenze di diversi canali di disinformazione sostenuti dal Cremlino. Inoltre, sono state introdotte misure specifiche per rafforzare la capacità dell'Ue di contrastare l'elusione delle sanzioni. (Beb)