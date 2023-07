Carburanti: Urso, in Italia prezzo industriale tra i più bassi in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- I ribassi registrati in questi giorni alla pompa "confermano un andamento che va consolidandosi e che vede il prezzo industriale dei carburanti in Italia, al netto dunque della fiscalità nazionale, stabilmente più basso rispetto a quelli di Germania, Spagna e Francia. Questo grazie agli interventi introdotti dal governo col decreto legge sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti dello scorso gennaio, al continuo monitoraggio operato sul mercato dal Mimit e alla responsabilità dimostrata dai gestori delle stazioni di servizio, che dal 1 agosto esporranno anche i prezzi medi dei carburanti. Un doveroso ringraziamento va a tutti gli attori di questa filiera, coi quali stiamo lavorando a un ddl di prossima presentazione sul riordino complessivo del settore". È quanto afferma il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. (Rin)