Russia: Duma di Stato aumenta ammontare multa per mancata comparizione all'ufficio di leva

- La Duma di Stato, camera bassa del Parlamento russo, ha aumentato le multe per i riservisti che non si presentano all'ufficio di leva. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Ria Novosti". In particolare, i cittadini richiamati al servizio militare che non si presentano all'ufficio di leva senza una ragione plausibile dovranno pagare da 40 mila (390 euro) a 50 mila rubli (488 euro), rispetto ai 3.000 rubli (29 euro) fissati in precedenza. (Rum)