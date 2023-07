Nucleare: Barelli-Squeri (FI), fondamentale per raggiungere obiettivo decarbonizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'energia nucleare "è fondamentale per arrivare a una decarbonizzazione seria e sostenibile, perché l'impiego delle rinnovabili al massimo potenziale, che comunque va perseguito, non è sufficiente". Lo hanno affermato il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, ed il deputato e responsabile del dipartimento Energia di Forza Italia, Luca Squeri, al termine del convegno "Nucleare in Italia, scenari e prospettive", promosso dal gruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Forza Italia e il centrodestra hanno nel programma la reintroduzione dell'utilizzo dell'energia nucleare civile, dopo che l'abbiamo abbandonata quarant'anni fa. E' necessario convincersi, e Forza Italia lo è pienamente, che - dopo tutto questo tempo - questa energia possa tornare ad essere utilizzata e dare un importante contributo al funzionamento della nostra economia e della nostra vita. Silvio Berlusconi, nel 2011, provò a perseguire questo obiettivo - hanno aggiunto i due parlamentari -. Poi ci fu l'evento di Fukushima che, purtroppo, inficiò il risultato del referendum. Ma, da uomo lucido e di visione, decise che sarebbe stato meglio aspettare un rasserenamento dell'opinione pubblica, prima di ricominciare il cammino. Ora, quel cammino va ripreso". (Rin)