Cultura: oltre undicimila visitatori nel primo mese apertura Area Sacra di Largo Argentina

Sono 11.885 i cittadini romani e i turisti che hanno già visitato l'Area Sacra di largo Argentina, accessibile con un nuovo percorso di visita dal 20 giugno di quest'anno. Una media di 400 visitatori al giorno di cui 2800 nella sola prima domenica gratuita del mese di luglio: un successo di pubblico per una delle aree archeologiche più significative della città che svela il volto della Roma repubblicana con i quattro templi finalmente visitabili a distanza ravvicinata. Il nuovo camminamento su passerella, realizzato sotto la direzione tecnica e scientifica della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, grazie al contributo della Maison Bulgari, consente una visita completamente priva di barriere architettoniche, con un percorso accessibile a tutti, per la prima volta a livello della quota archeologica.