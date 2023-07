Decreto Rigassificatori: Di Girolamo (M5s), governo non vuole transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un esecutivo privo di una strategia energetica e climatica e allo stesso tempo molto attento agli interessi degli operatori del fossile. Il Movimento cinque stelle non può che esprimere voto contrario a un provvedimento che semplifica la realizzazione di nuovi, inutili, rigassificatori galleggianti e di infrastrutture considerate strategiche, come i gasdotti e gli oleodotti. Una scelta costosa per il Paese, che ancora una volta dovranno pagare i cittadini in bolletta. Un assurdo modo di fare impresa, che socializza i costi privatizzando gli utili. E mentre tutto il mondo aumenta gli sforzi per arginare i cambiamenti climatici e le tossicità ambientali, l'Italia resta ferma, con i rigassificatori di Ravenna e Piombino completamente ininfluenti ai fini della sicurezza energetica, utili soltanto a consolidare la narrazione del governo e della stessa Snam per fare dell'Italia l'hub del gas del Mediterraneo. Questo governo la transizione energetica non la vuole proprio fare, ma dovrà assumersi tutta la responsabilità di una scelta che con molta probabilità aumenterà i costi già attualmente elevati per l'energia, senza beneficio alcuno e mettendo a rischio anche la competitività delle imprese e del Paese". Lo ha detto la senatrice Gabriella Di Girolamo, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Ambiente a palazzo Madama, durante la dichiarazione di voto in Aula sul decreto Rigassificatori. (Rin)