- Il bacino idrico di Kakhovka non esiste più. È quanto ha dichiarato in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti" Andrej Siguta, l'ex capo del distretto di Melitopol, nella regione di Zaporizhzhia. "Il bacino idrico di Kakhovka non c'è più (...) Qualcosa è rimasto solo nella regione di Kherson. Nella nostra zona, esattamente dove si trovava il serbatoio principale di Kakhovka, nella regione di Vasilyevka, è rimasta una piccola pozza", ha affermato Siguta. Il funzionario ha spiegato che i fiumi Dnepr e Konka sono tornati nei vecchi argini.(Rum)