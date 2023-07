Somalia: Rauti, abbiamo debito riconoscenza verso chi è impegnato in missioni di stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero sottolineare quanto il prezioso servizio svolto da un'agenzia come Nova, talvolta non venga valorizzato, un lavoro paziente ed attento svolto “dietro le quinte”" Isabella Rauti

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- Il 2 luglio 1993, a Mogadiscio, "una colonna del contingente italiano venne attaccata da miliziani somali nei pressi del vecchio pastificio; negli scontri a fuoco rimasero feriti 31 soldati e persero la vita Andrea Millevoi, Stefano Paolicchi e Pasquale Baccaro, decorati con Medaglia d'Oro al valor militare alla memoria. Le immagini storiche ricostruiscono la missione internazionale di pace, condotta sotto l'egida dell'Onu, in una terra lontana e devastata dalla guerra civile e raccontano il sacrificio dei nostri caduti". Sono le parole del sottosegretario alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, che oggi nel Sacrario delle Bandiere al Vittoriano ha visitato la mostra fotografica "Somalia 1993 - Check Point Pasta", curata dalla Fondazione ente editoriale per l'Esercito, in occasione del trentesimo anniversario di quella sanguinosa battaglia. "Abbiamo un debito di riconoscenza verso tutti coloro che si sono impegnati e si impegnano all'estero, nelle missioni di stabilità, per costruire pace e sicurezza - ha aggiunto Rauti -. E dobbiamo continuare ad operare nei Teatri secondo quel modello tutto italiano - riconosciuto ed apprezzato dai partner internazionali - di cooperazione militare con la popolazione civile". (Rin)