Fvg: assessore Ambiente, piano straordinario per salvaguardare pozzi e falde contro siccità

- Un piano straordinario per salvaguardare i pozzi artesiani, con contributi da 3 milioni di euro a copertura delle spese per l'installazione delle valvole di regolazione dell'erogazione di acqua. Sono le misure previste dall’ordinanza siccità illustrata oggi dall’assessore alle Difesa dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro. Per far fronte all'abbassamento delle falde acquifere, legato alla siccità degli ultimi anni e al cambiamento climatico, la Regione ha lavorato a un piano straordinario, che prevede un'ordinanza per la regolamentazione dell'erogazione dei pozzi artesiani a uso domestico e pubblici, la chiusura delle fontane pubbliche a getto continuo o la riconversione con sistemi di ricircolo e una campagna informativa sul tema del risparmio idrico e sulla riduzione del prelievo dai pozzi artesiani. Il piano si aggiunge alle iniziative anti-siccità già messe in atto per limitare i prelievi a uso industriale e regolamentare l'utilizzo di acqua nell'irrigazione, oltre che agli investimenti per la riduzione delle perdite dalle reti acquedottistiche. (segue) (Frt)