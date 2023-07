Fvg: assessore Ambiente, piano straordinario per salvaguardare pozzi e falde contro siccità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante questi interventi e le ultime piogge la situazione resta comunque critica, specialmente per quanto riguarda le falde. Il vero problema - ha spiegato Scoccimarro - è che, da qualche anno, il sistema degli acquiferi non è più in equilibrio tra il prelievo umano dai pozzi, da un lato, e le precipitazioni sempre più scarse, dall'altro". L'ordinanza di regolazione dell'erogazione dei pozzi privati e di chiusura delle fontane a getto continuo e dei lavatoi pubblici sarà operativa dal prossimo mese di novembre. La Regione sta preparando, inoltre, l’avviso pubblico per la richiesta di contributi 'a sportello' per le spese di installazione delle valvole di regolazione nei pozzi artesiani. Il contributo finanzierà il 100 per cento delle spese sostenute con effetto retroattivo, a partire da giugno del 2022. Sono già stati stanziati 750 mila euro per i privati e 250 mila per gli enti pubblici. "In Giunta, con il presidente e la collega alle Finanze, abbiamo disposto ulteriori 2 milioni di euro portando i capitoli a un totale di 3 milioni di euro - ha osservato ancora Scoccimarro -, ma siamo disposti a finanziare ancora la norma a fronte di richieste importanti". (Frt)