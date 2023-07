Imprese: Thyssenkrupp, Commissione Ue approva aiuti di Stato per due miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato gli aiuti di Stato da due miliardi di euro stanziati a favore del conglomerato industriale tedesco Thyssenkrupp dal governo federale e dal Land del Nordreno-Vestfalia. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, i sussidi mirano a sostenere il gruppo nella costruzione a Duisburg di un impianto di abbattimento diretto per la produzione di acciaio. Lo stabilimento dovrebbe entrare in funzione nel 2026 e produrre 2,5 milioni di tonnellate di acciaio all'anno, prima con gas naturale e poi con idrogeno verde. Il osto totale del progetto è di circa 2,7 miliardi di euro. Sui due miliardi di euro di finanziamenti pubblici, il governo federale fornirà 1,3 miliardi, mentre il Nordreno-Vestfalia 700 milioni. A sua volta, Thyssenkrupp investirà altri 700 milioni di euro. Come nota “Handelsblatt”, per il conglomerato gli aiuti di Stato significano “sicurezza in tempi difficili”: Nel secondo trimestre dell'esercizio 2022-2023, l'azienda ha registrato una perdita di 223 milioni di euro e “non può coprire da sola” le spese per la produzione di acciaio in maniera neutrale per il clima. (Geb)