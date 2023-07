Energia: Rse e A2A a fianco dell'Ue per decarbonizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo A2A e Ricerca sul sistema energetico (Rse) sono tra i 19 membri del consorzio che si è aggiudicato il progetto europeo Senergy nets, nell’ambito del programma Horizon Europe. E' quanto si legge in una nota. Senergy nets, prosecuzione del precedente progetto H2020 Magnitude conclusosi nel maggio del 2021, mira a dimostrare i benefici derivanti dall’integrazione dei diversi vettori energetici in ottica di decarbonizzazione: come integrare al meglio elettricità, teleriscaldamento e gas al fine di perseguire i target europei di riduzione delle emissioni. A tal fine - continua la nota - attraverso un solido consorzio interdisciplinare che coinvolge 19 organizzazioni dislocate in otto Paesi europei, il progetto svilupperà una serie di strumenti e piattaforme per incrementare la sinergia tra la pianificazione di teleriscaldamento e reti di distribuzione elettrica e gas dei paesi europei coinvolti. Queste soluzioni saranno implementate in tre diversi siti di sperimentazione situati a Milano, Lubiana e Parigi, per un periodo complessivo di 48 mesi che si estenderà fino all’agosto 2026. I partner direttamente coinvolti nel sito pilota italiano saranno proprio Ricerca sul sistema energetico, A2A, A2A calore e servizi e Unareti - gestore del sistema di distribuzione elettrica e gas - affiancati nel loro operato dall’Associazione italiana riscaldamento urbano (Airu) e da Federconsumatori Milano. Per il caso dimostrativo italiano, la sinergia verrà studiata con focus sulla centrale del teleriscaldamento canavese di Milano di A2A calore & servizi, in cui è possibile sfruttare la sinergia fra pompa di calore geotermica, accumuli termici, pompa di calore per recupero di calore di scarto, boiler elettrico, caldaie, cogenerazione e (in fase di progettazione), solare termico, oltre che il recupero da centrali terze. (segue) (Com)