Energia: Rse e A2A a fianco dell'Ue per decarbonizzazione (2)

- l kick-off meeting del piano di lavoro si è tenuto dal 13 al 15 settembre 2022 a Karlsruhe, in Germania, sede di Eifer, European institute for energy research, coordinatore di progetto. A livello europeo - prosegue la nota - il consorzio vedrà la partecipazione di esperti di fama mondiale provenienti da autorità pubbliche, fornitori di infrastrutture, istituti di ricerca, imprenditori e associazioni di consumatori: EDF - Électricité de France; CyberGrid GmbH; EIFER; Dalkia; Elektro Ljubljana; Energetika Ljubljana; Euroheat & Power; Kassel University; Ljubljani University; Maelardalens Hoegskola University; Operato; Tecnalia Research & Innovation; Veolia. Nel complesso, verranno messe in gioco le conoscenze e le competenze necessarie per sviluppare, dimostrare e valutare strumenti e servizi che consentano l'integrazione di sistemi multi- energetici. L’obiettivo del sito dimostrativo di Milano - conclude la nota - sarà, infatti, fornire flessibilità al sistema elettrico, facilitando la transizione verso un sistema energetico a basse emissioni. (Com)