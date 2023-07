Ue: Eurobarometro, 58 per cento cittadini chiede accelerazione della transizione verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un nuovo sondaggio Eurobarometro pubblicato oggi, la stragrande maggioranza degli europei ritiene che il cambiamento climatico sia un problema serio per il mondo (93 per cento). Oltre la metà ritiene che la transizione verso un'economia verde debba essere accelerata (58 per cento) a fronte delle impennate dei prezzi dell'energia e delle preoccupazioni per le forniture di gas dopo l'invasione della Russia in Ucraina. Da un punto di vista economico, invece, il 73 per cento degli europei concorda sul fatto che il costo dei danni dovuti al cambiamento climatico è molto più alto degli investimenti necessari per una transizione verde, mentre tre quarti (75 per cento) degli europei concordano sul fatto che l'azione sul clima porterà all'innovazione. Quasi nove cittadini su dieci dell'Ue(88 per cento), inoltre, concordano sulla necessità di ridurre al minimo le emissioni di gas a effetto serra e di compensare le emissioni rimanenti per rendere l'Ue neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050. Quasi nove europei su dieci (87 per cento) ritengono importante che l'Ue fissi obiettivi ambiziosi per aumentare l'uso delle energie rinnovabili, mentre un numero simile (85 per cento), ritiene importante che l'Unione europea intervenga per migliorare l'efficienza energetica, ad esempio incoraggiando i cittadini a isolare le proprie case, installare pannelli solari o acquistare auto elettriche. (segue) (Beb)