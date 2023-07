Ue: Eurobarometro, 58 per cento cittadini chiede accelerazione della transizione verde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette intervistati su dieci (70 per cento) ritengono anche che la riduzione delle importazioni di combustibili fossili possa aumentare la sicurezza energetica e apportare benefici economici all'Ue. Secondo il sondaggio, un'ampia maggioranza di cittadini europei sta già intraprendendo azioni individuali per il clima (93 per cento) e fa consapevolmente scelte sostenibili nella propria vita quotidiana. "Tuttavia, alla domanda su chi sia responsabile della lotta al cambiamento climatico, i cittadini hanno sottolineato la necessità di altre riforme che accompagnino l'azione individuale, indicando anche la responsabilità dei governi nazionali (56 per cento), dell'Ue (56 per cento) e delle imprese e dell'industria (53 per cento)", si legge in una nota della Commissione Ue. Secondo i risultati, i cittadini europei sentono inoltre la minaccia del cambiamento climatico anche nella loro vita quotidiana. In media, oltre un terzo degli europei si sente personalmente esposto ai rischi e alle minacce ambientali e climatiche, preoccupazione che riguarda più del 50 per cento dei cittadini di 7 Stati membri, soprattutto nel Sud Europa, ma anche in Polonia e Ungheria. L'84 per cento degli europei concorda sul fatto che affrontare i cambiamenti climatici e le questioni ambientali dovrebbe essere una priorità per migliorare la salute pubblica, mentre il 63 per cento degli intervistati è d'accordo sul fatto che prepararsi agli impatti dei cambiamenti climatici può avere effetti positivi per i cittadini dell'Ue. (Beb)