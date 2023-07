Cultura: Gualtieri, variazione bilancio da 1,8 milioni per Museo Scienza Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Nella variazione di bilancio approvata ieri dalla giunta capitolina "sono previsti i fondi per la progettazione definitiva del Museo della Scienza di Roma". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in occasione della presentazione dello studio vincitore del bando per la progettazione. Lo stanziamento ammonta a 1,8 milioni di euro. (Rer)