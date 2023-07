Roma: Masi (Fd'I), assenza manutenzione verde pubblico mette a repentaglio incolumità cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono mesi "che denunciamo la situazione preoccupante in cui versa il verde pubblico a Roma. La totale assenza di manutenzione mette a repentaglio l'incolumità dei cittadini, l'ennesima caduta di un albero nel pieno centro di Roma è sola la punta dell'iceberg". Lo dichiara il una nota il Consigliere di Fratelli d'Italia in Assemblea capitolina, Mariacristina Masi. "Oggi - aggiunge - abbiamo di nuovo sollecitato lo sfalcio dello spartitraffico della via Cristoforo Colombo, diventato ormai una foresta sulla strada, che rischia di provocare incidenti. Siamo intervenuti con atti e segnalazioni, il bando è uscito in netto ritardo rispetto alla stagione estiva e i Municipi non riescono a manutenere quanto di loro competenza. Tutto ciò ha prodotto una condizione che desta serie preoccupazioni per le aree adiacenti alle strade e per il pericolo incendi. Chiederemo di nuovo conto a Gualtieri e solleciteremo affinché si provveda a rendere le strade sicure, a controllare le alberature e a prevenire il pericolo incendi", conclude Masi. (Rer)